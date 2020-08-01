Раскрыты подробности ДТП в Севастополе с четырнадцатью пострадавшими

Водитель легкового автомобиля, который столкнулся с автобусом в Севастополе, из-за чего четырнадцать человек пострадали, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

«Водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав», — заявили в пресс-службе. По данным МВД, водитель иномарки столкнулся с автобусом, который шел перед ним. В результате столкновения пострадали пассажиры обоих транспортных средств.

Согласно информации, предоставленной городским департаментом здравоохранения, их жизням ничто не угрожает. Пострадавших в ДТП детей врачи отпустили домой после осмотра, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса пострадали 14 человек. Сообщалось, что среди тех, кому понадобилась помощь врачей, было восемь взрослых и шестеро детей.