Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП

Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, большинство аварий происходит из-за беспечности и неправильного поведения на дороге. Поэтому, двигаясь по трассе, необходимо соблюдать предельную внимательность и использовать периферийное зрение, то есть смотреть в одну точку. Это позволяет видеть больше объектов по бокам. Важно внимательно следить за едущими рядом и сзади автомобилями, их скоростью.

Кроме того, необходимо всегда пристегиваться ремнями безопасности, а в дороге не есть и не пить, поскольку это отвлекает от дороги и может привести к аварии. Также следует не использовать лишний раз звуковой сигнал. Важно не провоцировать других водителей к агрессивному вождению.

В МЧС добавили, что чаще всего аварии происходят из-за управления автомобилем в нетрезвом виде и из-за превышения скорости.

Ранее доктор Александр Мясников, главврач ГКБ №71 имени Жадкевича в Москве, назвал людей, которые пользуются мобильными телефонами за рулем, преступниками и сравнил их с пьяными водителями. Он предложил штрафовать таких водителей на 10 тысяч рублей после того, как пользование мобильным телефоном зафиксировали камеры видеонаблюдения. За повторное нарушение — лишение прав.