Российских мотоциклистов предложили штрафовать за опасную езду

Мотоциклистам и владельцам мопедов предлагают запретить опасно ездить между рядами и двигаться параллельно с другим транспортом в одной полосе. Такой законопроект разработали в Госдуме. Об этом газете «Известия» рассказала автор инициативы, депутат Светлана Бессараб.

По ее словам, документ разработан с целью защитить как автомобилистов, так и самих мотоциклистов, поскольку «в ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей».

Бессараб отметила, что мотоциклисты не защищены от травм из-за особенностей их транспорта. Она привела пример, когда ширина полосы на российской дороге может быть 2,75 метра или меньше. «Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет два метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности?» — привела довод депутат. По ее мнению, исправить ситуацию «можно только большими штрафами».

Предполагается, что за параллельное движение с другим транспортом в одной полосе мотоциклистов будут штрафовать на три тысячи рублей. Штраф может быть увеличен до 15 тысяч рублей или заменен на лишение водительских прав сроком от двух до шести месяцев, если движение мотоциклиста содержало признаки опасного вождения и лавирования между рядами. Светлана Бессараб считает, что фиксировать это должны автоинспекторы, а также дорожные камеры и видеорегистраторы.

Координатор общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал законопроект прямым запретом езды на мотоцикле, поскольку «движение между рядами — одно из преимуществ» этого вида транспорта. При этом глава Национального центра безопасности движения Сергей Канаев заметил, что «в реальности все зависит от адекватности тех, кто передвигается на мотоциклах и мопедах».

Ранее сообщалось, что россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Такую возможность по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу, получат владельцы японских машин и мотоциклисты. Отмечается, что ГИБДД не будет выдавать новые регистрационные знаки. Владельцам автомобиля или мотоцикла придется заказывать их в частных фирмах.