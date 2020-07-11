Латиноамериканец врезался в мотоциклиста и убил его из-за белого цвета кожи

Латиноамериканец, проживающий в США, насмерть сбил проезжающего мимо мотоциклиста, потому что он был белым. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявление официальных лиц.

Согласно заявлению шерифа полиции, 27-летний Даниэль Наварро был обвинен в убийстве на почве ненависти после того, как он в прошлую пятницу, 3 июля, вылетел с дороги и врезался в 55-летнего бывшего офицера морской пехоты Филиппа Тиссена, который ехал на своем Harley Davidson.

Общаясь с детективами, Наварро рассказал, что, по его мнению, мотоциклист был белым, потому что в Висконсине только белые ездят на мотоциклах Harley-Davidson, отметив, что культура Harley состоит из белых расистов. Латиноамериканец объяснил следователям, что он пошел на такой шаг из-за увеличения случаев расизма по отношению к нему. Отмечается, что Наварро ранее никогда не встречал Тиссена и ничего не знал о нем.

По словам шерифа, подозреваемый заявил, что «если президент США Дональд Трамп и белые люди собираются создать мир, в котором мы живем, то у него нет выбора и людям придется умереть». Наварро также предположительно сказал следователям, что он решил врезаться в мотоцикл, потому что таким образом была большая вероятность того, что он убьет жертву, чем если бы он врезался в другую машину.

Мужчина признался, что хотел попасть в тюрьму, чтобы не обременять родителей заботой о нем, поскольку его здоровье ухудшается. Он также отметил, что тюрьма поможет ему больше не сталкиваться с людьми, которые его угнетают.

Офис шерифа отказался комментировать психическое и физическое здоровье подозреваемого.

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