Звезда «Ангелов Чарли» пожаловалась на карьерные сложности из-за расизма

Американская актриса с тайваньскими корнями Люси Лью пожаловалась на карьерные сложности из-за расизма. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Звезда «Ангелов Чарли» вспомнила, что в молодости столкнулась с трудностями из-за своей внешности. После переезда в Лос-Анджелес у нее было всего два или три прослушивания в месяц, в то время как ее белый друг за день мог посетить порядка десяти кастингов. По словам артистки, уже тогда она поняла, что ее карьерные возможности будут ограниченными.

Материалы по теме Гори, гори ясно Расизм, копы, беспредел: 10 фильмов, которые объясняют протесты в США

«Но потом мне повезло с несколькими проектами, в которых я выделялась на фоне других женщин. Я даже не понимала, как я оказалась там, но была готова выложиться по полной программе», — поделилась Лью. Она отметила, что когда ты производишь впечатление белой вороны, тебе нечего терять.

В июне 12-летний темнокожий актер Лонни Чевис, известный по сериалу «Это мы», пожаловался на расизм и заявил, что Соединенные Штаты видят в нем угрозу из-за его цвета кожи. Чевис сказал, что ему тяжело дается карьера в Голливуде из-за того, что он темнокожий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!