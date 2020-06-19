12-летний темнокожий актер сериала «Это мы» пожаловался на расизм в Голливуде

12-летний темнокожий актер Лонни Чевис, известный по сериалу «Это мы», пожаловался на расизм и заявил, что Соединенные Штаты видят в нем угрозу из-за его цвета кожи. Слова артиста передает People.

«Мои родители объяснили мне, что значит быть темнокожим», — признался Чевис и сказал, что ему тяжело дается карьера в Голливуде из-за того, что он темнокожий.

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«Я помню время, когда впервые понял, что людей, похожих на меня, на голливудских съемочных площадках не так много — тогда я спросил маму: "Где все темнокожие?" Я помню, как меня приглашали на различные мероприятия, и со мной очень грубо обходились охранники на входе, будто я не должен был там находиться», — отметил артист. Он добавил, что его часто путали с темнокожими детьми, снимавшимися в сериалах «Черноватый» и «Очень странные дела».

Помимо «Это мы», Чевис снялся в таких сериалах, как «Бог меня зафрендил» и «Супергерл».

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