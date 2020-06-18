Зрителей расстроило утверждение Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы

Зрителей расстроило утверждение американской актрисы Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы. Пользователи социальной сети Twitter выразили недовольство ее кандидатурой.

Ранее издание Variety сообщило, что Стюарт появится в картине Пабло Ларраина «Спенсер». Лента расскажет о нескольких днях жизни принцессы Дианы и о том, как она решила расстаться с принцем Чарльзом. Ожидается, что производство фильма начнется в 2021 году.

Юзеры посчитали, что внешне актриса совершенно не похожа на свою героиню. Кроме того, их удивило, что в проект не взяли британскую актрису. Кандидатуру звезды «Сумерек» и новых «Ангелов Чарли» раскритиковали даже ее фанаты.

«Я на самом деле очень расстроена и поражена тем, что Кристен Стюарт будет играть принцессу Диану».

«Нет, Кристен Стюарт не должна играть принцессу Диану, потому что она не похожа на нее, она посредственная актриса. А еще она вела себя грубо по отношению к FKA twigs».

«Мне бы очень хотелось, чтобы Эмма Уотсон сыграла Диану, она обладает такой же естественной красотой и аурой элегантности. Не могу представить, чтобы Кристен Стюарт изобразила убедительный британский акцент. Это может обернуться катастрофой».



В прошлом году Стюарт рассказывала, что ради карьеры в кино от нее требовали скрывать, что она бисексуалка. «Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel"», — вспоминала звезда. Она не уточняла, от кого поступали такие требования.

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