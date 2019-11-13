Кристен Стюарт попросила сделать ее героиню в «Ангелах Чарли» лесбиянкой

Режиссер Элизабет Бэнкс рассказала, что в обновленной версии фильма «Ангелы Чарли» героиня Сабина Уилсон, роль которой исполнит Кристен Стюарт, будет лесбиянкой. Об этом сообщает издание PrideSource.

«Персонаж Кристен — определенно лесбиянка. То есть она хотела быть лесбиянкой в картине, и я согласилась», — рассказала она. Бэнкс пояснила, что ей интересно работать над проектом, в котором одну из ведущих ролей исполняет квир-персона. По ее мнению, это позволяет сделать новых «Ангелов Чарли» современными и говорящими с аудиторией на одном языке. При этом режиссер подчеркнула, что введение подобных персонажей кажется ей естественным явлением.

Бэнкс также рассказала, что сама придумала идею с прической Сабины Уилсон. В начале картины она предстает в женственном образе, с длинными светлыми локонами, однако позже зрители узнают, что это парик. Большую часть фильма Кристен Стюарт появляется с короткой стрижкой.

Ранее в ноябре Стюарт призналась, что готова сделать предложение своей подруге, сценаристке Дилан Мейер. Она пояснила, что знакома с ней около шести лет, однако встречаться они начали недавно.

Актриса также рассказывала, что ради карьеры в кино от нее требовали скрывать, что она бисексуалка. «Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel"», — вспоминала звезда. Она не уточняла, от кого поступали такие требования.

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