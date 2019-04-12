Появились первые кадры новых «Ангелов Чарли»

Появились первые официальные кадры из обновленного фильма «Ангелы Чарли», в котором главные роли исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Фотографии опубликованы в Instagram-аккаунте портала Entertainment Weekly.

Good morning, Angels! 👌🏼 We have an exclusive first look at Kristen Stewart, Naomi Scott, and Ella Balinska in Elizabeth Banks' updated #CharliesAngels movie. Link in bio for more details. 📷: Nadja Klier/Sony; Chiabella James/Sony Фото опубликовано @entertainmentweekly

Как отмечает издание, режиссером картины выступила актриса Элизабет Бэнкс. Она пояснила, что новый проект — это не перезапуск франшизы, а скорее продолжение, которое «включает в себя события оригинального сериала 1970-х годов и фильма 2000-х». В киноленте также появятся сама Бэнкс, Патрик Стюарт, Джонатан Такер, Сэм Клафлин и Ноа Сентинео.

По словам режиссера, в новом фильме босс шпионок Чарльз Таунсенд станет богаче, чем когда-либо, в связи с чем сюжет будет строиться вокруг шпионского агентства международного уровня. Ожидается, что мировая премьера картины состоится 15 ноября.

Оригинальный телесериал «Ангелы Чарли» транслировался в США с 1976 по 1981 годы. В 2000 году режиссер МакДжи снял одноименный фильм, в котором сыграли Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью.

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