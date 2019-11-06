Кристен Стюарт заявила о готовности сделать предложение своей девушке

Американская актриса Кристен Стюарт в ходе интервью радиоведущему Говарду Стерну заявила, что готова сделать предложение своей девушке сценаристке Дилан Мейер. Запись разговора опубликована на YouTube-канале The Howard Stern Show.

«Я очень импульсивная. Я не знаю, когда это произойдет, но, когда я впервые призналась ей в любви, мы просто сидели в каком-то баре», — поделилась 29-летняя знаменитость. Она рассказала, что знакома со своей возлюбленной уже около шести лет, однако встречаться они начали недавно.

Стюарт также призналась Стерну, что у нее уже есть кое-какие идеи по поводу предложения, но она не готова озвучить их в эфире, так как это уже не будет сюрпризом для ее избранницы.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер Фото: TheMegaAgency.com / Eastnews.ru

Артистка заявила, что всегда серьезно относится к своим романам. Она подчеркнула, что ее связь с коллегой по фильму «Сумерки» Робертом Паттинсоном не была попыткой пиара, и назвала актера лучшим. Стюарт вспомнила, что он был ее первой любовью.

В начале сентября Кристен Стюарт рассказала, что от нее ради карьеры в кино требовали скрывать то, что она бисексуалка. «Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel"», — вспомнила звезда. Она не уточняла, от кого поступали такие требования.

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