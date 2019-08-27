Актрису Кристен Стюарт сняли во время поцелуев со сценаристкой

Папарацци сфотографировали американскую актрису Кристен Стюарт во время свидания со сценаристкой Дилан Мейер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что девушки гуляли по Лос-Анджелесу, обнимались и целовались. В начале месяца их также запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку. Ранее в СМИ появились слухи о том, что 29-летняя Стюарт планирует сойтись со своей бывшей девушкой, топ-моделью Стеллой Максвелл. Пара начала встречаться в конце 2016 года, их отношения продлились около полутора лет.

До начала романа с Максвелл звезда «Сумерек» сделала предложение своей возлюбленной Алише Карджайл, с которой состояла в отношениях в течение трех лет. Осенью 2016 года стало известно, что они решили разорвать помолвку.

Кристен Стюарт снималась в таких лентах, как «Сумерки», «Телепорт», «Ультраамериканцы», «Светская жизнь», «Белоснежка и охотник», «Персональный покупатель», «На дороге» и «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча». В начале 2010-х она встречалась с партнером по «Сумеркам» Робертом Паттинсоном.

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