Расставшуюся с мужем Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой

Американскую певицу Майли Сайрус заметили целующейся с блогершей и предпринимательницей Кейтлин Картер после того, как стало известно о ее расставании с супругом — австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарации смогли сфотографировать женщин во время совместного отдыха в Италии на озере Комо. На снимках можно увидеть, что Сайрус и Картер вместе загорают у бассейна, держатся за руки и целуются.

Как отмечает издание, 30-летняя Картер также недавно рассталась со своим бойфрендом — диджеем, манекенщиком и участником реалити-шоу Броди Дженнером.

О расставании Сайрус и Хемсворта стало известно ранее в августе. По словам представителя певицы, пара решила сосредоточиться «на себе и карьере».

Ранее Сайрус заявляла, что испытывает сексуальное влечение к женщинам, несмотря на то что живет в браке с Хемсвортом.

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