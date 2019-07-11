Замужняя Майли Сайрус заявила о сексуальном влечении к девушкам

Американская певица Майли Сайрус заявила, что все еще испытывает сексуальное влечение к женщинам несмотря на то, что живет в замужестве с актером Лиамом Хемсвортом. Слова артистки приводит журнал Elle в четверг, 11 июля.

«Мне кажется, людей вводит в заблуждение тот факт, что я замужем. Мои отношения уникальны. Я не знаю, позволю ли когда-нибудь рассказать о них публично, потому что они весьма сложные, современные, новые, и я не думаю, что сейчас люди готовы такое принять», — призналась Сайрус.

«Люди становятся вегетарианцами ради здоровья, но бекон все равно ******* [очень] вкусный, и я это знаю», — подчеркнула певица.

Майли Сайрус стала звездой телеканала Disney и выпустила два альбома с песнями из сериала «Ханна Монтана». Она не раз выступала на мероприятиях в поддержку ЛГБТ-сообщества. В 2019 году она выпустила свой седьмой студийный альбом She Is Coming.

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