Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались

Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы. Об этом сообщает TMZ.

По словам представителя Сайрус, пара решила сосредоточиться «на себе и карьере».Сама Сайрус опубликовала фото без обручального кольца в своем Instagram-аккаунте. «Поставь меня на беззвучный режим, если не хочешь, чтобы я тебя заспамила», — подписала она снимок.

Пара познакомилась и начала встречаться в 2009 году. В 2012-м Хемсворт сделал Сайрус предложение, но до свадьбы так и не дошло — в 2015 году они на время рассталась, а 23 декабря 2018-го поженились.

У Хемсворта и Сайрус нет детей, но есть несколько домашних животных. Пара приняла решение проводить с ними время по очереди.

Ранее в июле Сайрус заявила, что испытывает сексуальное влечение к женщинам, несмотря на то что живет в браке с Хемсвортом.

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