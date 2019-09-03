Кристен Стюарт вынуждали скрывать бисексуальность ради роли в фильмах Marvel

Американская актриса Кристен Стюарт призналась, что от нее требовали скрывать то, что она бисексуалка, ради карьеры в кино. Слова артистки передает Harpers Bazaar.

«Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel"», — вспомнила Стюарт.

«Я не хочу работать с такими людьми», — подчеркнула актриса. Она не уточнила, кто выставлял ей такое требование.

В конце августа папарацци сняли Стюарт целующейся со сценаристкой Дилан Мейер. Ранее 29-летняя актриса встречалась с топ-моделью Стеллой Максвелл, а до того сделала предложение Алише Карджайл. В начале 2010-х Стюарт встречалась с партнером по фильмам серии «Сумерки», актером Робертом Паттинсоном.

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