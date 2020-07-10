Легендарный производитель мотоциклов объявил о сокращениях

Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson объявил о сокращении 13 процентов сотрудников на фоне пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

За счет оптимизации штата компания рассчитывает сократить расходы и компенсировать понесенные убытки. Ожидается, что рабочих мест лишатся около 700 человек. Их уволят до конца 2020 года.

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В начале июля Harley-Davidson уже заявлял о намерениях сократить 140 человек, но тогда речь шла только об американском подразделении. Теперь же увольнения затронут филиалы по всему миру.

Размер общих убытков компании пока не озвучивался, поскольку она не публиковала финансовую отчетность. Известно, что во втором квартале продажи Harley-Davidson упали на 40 процентов. Производитель уже предупредил о перебоях в поставках до конца года. В основном они затронут американских дилеров, которые могут недополучить 70 процентов предзаказанных мотоциклов.

Harley-Davidson стал одной из первых американских компаний, в 2018 году объявивших о переносе части производственных мощностей за пределы США после начала торговой войны. Так концерн хотел избежать обязательства по уплате пошлин при ввозе продукции в Китай и европейские страны, которые ввели ограничения в ответ на меры президента США Дональда Трампа.

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