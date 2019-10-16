Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
В России отреагировали на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Россиянин попытался заколдовать приставов и не платить долг
Полковник-миллиардер Захарченко намекнул на «заказчиков» уголовного дела
Отец случайно показал порно сыну и получил нагоняй от жены
Электронные сигареты сделают более привлекательными для россиян
Конгресс США отложил голосование по импичменту Трампа
Восьмилетний рыбак поймал смертоносную акулу весом 314 килограммов
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились
Новости партнеров

Harley-Davidson притормозил производство электробайков

Перейти в «Мою Ленту»

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson приостановил производство первой в истории компании электрической модели LiveWire, в дилерские центры они также не будут поставляться, передает Reuters.

Приостановка производства связана с выявленными неполадками. Речь идет о дефектах в работе зарядки аккумуляторов мотоцикла в домашних условиях. С чем именно это связано, в компании не уточнили. Тем, кто уже купил такие мотоциклы, рекомендовали подзаряжать их в дилерских центрах.

Harley-Davidson делает ставку на электромотоциклы, чтобы привлечь новых покупателей. Для предзаказа LiveWire доступен с начала года, его цена — 29,8 тысячи долларов. Как писало Reuters, такая цена может отпугнуть клиентов, поскольку она сопоставима со стоимостью Tesla Model 3.

По итогам первого квартала 2019 года глобальные продажи компании снизились на 3,8 процента, а в США — на 4,2 процента. На фоне общего падения Harley-Davidson решил переориентироваться на другие рынки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Harley-Davidson решил перевоспитать байкеров и прогадал
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Harley-Davidson решил перевоспитать байкеров и прогадал
Harley-Davidson выпустил мотоцикл-трансформер за полтора миллиона рублей
«Харлей» подготовили к зомби-апокалипсису
Другие материалы рубрики
Экономика00:0115 октября

В пользу бедных

Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
06:02Сегодня

Десять человек стали призерами конкурса «#стирателивкино»

04:16Сегодня

Сосиска в тесте завоевала любовь россиян

20:2615 октября

Украинскую экономику признали «позитивнее» российской

Экономика00:0414 октября

Переиграли

Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
20:0615 октября

Белоруссия оценила ущерб из-за России

19:4915 октября

Российским банкирам отказали в добром имени

19:4315 октября

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Экономика12:3214 октября

Богатыри и граффити — новое слово в банкинге

Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
18:5915 октября

Россияне захотели заглянуть в чужой карман

18:4415 октября

Россию похвалили за особые экономические зоны

18:0115 октября

В России начали проект по «цифровизации зерна»

Россия
В России отреагировали на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Россияне рассказали об отношении к Грете Тунберг
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Кремль отреагировал на просьбу Нетаньяху о милосердии
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
Путин обсудил с Эрдоганом военную операцию Турции в Сирии
Все материалы
Мир
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
США перехватили турецкие истребители над Сирией
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Риск начала ядерной войны признали катастрофическим
Все материалы
Бывший СССР
Донбасс обвинил Украину в подмене понятий
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
На Украине решили ввести двойное гражданство
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений
Все материалы
Экономика
Десять человек стали призерами конкурса «#стирателивкино»
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Harley-Davidson притормозил производство электробайков
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Сосиска в тесте завоевала любовь россиян
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
Украинскую экономику признали «позитивнее» российской
Все материалы
Силовые структуры
Российские полицейские испугались пенсионной реформы и массово уволились
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Отец сбитого полицейским «пьяного» мальчика рассказал о странностях в деле
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Сбивший «пьяного» мальчика полицейский оказался трезвым
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Взяточничество расстрелявшего коллег из-за тысячи рублей полицейского опровергли
Все материалы
Наука и техника
Россия подготовится «закупорить» Балтийское и Черное моря
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Всю Землю подвергнут лазерной бомбардировке
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Названа неожиданная угроза от черных дыр
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Найден способ путешествовать со скоростью света
Все материалы
Спорт
Ягудин раскрыл подробности госпитализации Тотьмяниной
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Мбаппе отказался от зарплаты в 50 миллионов евро в год
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Дзюба посоревновался с чемпионом мира по волейболу
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Канадский хоккеист свалил россиянина с ног ударом в голову
Все материалы
Культура
Роман о Донбассе, полковниках ВСУ и русских офицерах получил премию «Ясная Поляна»
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Волочкову возмутил спектакль Серебренникова с обнаженными артистами
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Бывший муж пойманной с кокаином актрисы Бочкаревой объяснил ее неявку в суд
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Диджей Smash простил 2 миллиона рублей избившему его экс-депутату
Все материалы
Интернет и СМИ
Фотографии Путина заполонили первые полосы саудовских газет
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Корчевников показал фото из Киева и попросил денег
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Американский телеканал выдал кадры с военного шоу за видео боев в Сирии
Все материалы
Ценности
Россиянку назвали самым красивым ребенком в мире
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Найден двойник Ким Кардашьян
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Названа женщина с идеальной внешностью
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Зеленского подняли на смех за наряд на День защитника Украины
Все материалы
Путешествия
Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Туристы случайно пересекли границу и оказались в тюрьме
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
К пассажирам самого длительного авиарейса в истории приставят врачей
Все материалы
Из жизни
Странный привкус вина оказался симптомом смертельной болезни сердца
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Бутылка с посланием для умершей девочки проплыла больше 1500 километров
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Супруги развелись после 21 года брака и написали рекомендации друг на друга
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Ребенок заставил умную колонку делать за него домашние задания
Все материалы
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС
На продажу выставили редкий дизельный ВАЗ-2104
Все материалы
Дом
Застройщик выселил бездомных из приюта ради элитного ЖК
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
В России снизили ставку по ипотеке для покупателей больших квартир
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
Названа неучтенная опасность новой платежки за ЖКХ
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Россиянам заплатят за недостроенное жилье
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
В Белгородской области улучшат работу служб занятости
Сбербанк и Microsoft будут обучать роботов для работы в банке
Все материалы