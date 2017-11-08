Harley-Davidson выпустил мотоцикл-трансформер за полтора миллиона рублей

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson выпустил новую модель в семействе Softail — Sport Glide, сообщили корреспонденту «Ленты.ру» в пресс-службе бренда. Его цена в России — от 1,47 миллиона рублей.

Мотоцикл оснащен двигателем V-Twin Milwaukee-Eight 107 рабочим объемом 1,75 литра; мощность не разглашается. Характерная особенность модели — возможность трансформации из туринга (мотоцикла для дальних поездок) в круизер (мотоцикл для города). Это достигается благодаря съемным кофрам и обтекателю. Байк будет доступен в трех цветах: Vivid Black, Twisted Cherry and Silver Fortune.

Фото: Harley-Davidson 1 /2

Обтекатель нового Sport Glide спроектирован таким образом, чтобы отражать встречный поток ветра от груди водителя, но оставлять небольшую струю свежего воздуха в области головы. Он крепится на вилке быстросъемными креплениями. Стандартный 1,5-дюймовый козырек возможно заменить на 5,5-дюймовое тонированное ветровое стекло. Спереди установлена светодиодная фара Daymaker, остальные световые приборы также светодиодные. Среди стандартных опций — порт USB, бесключевой запуск и охранная система Harley-Davidson Smart Security System.

«Sport Glide — это современный взгляд на классический дизайн Harley-Davidson», — прокомментировал новинку Брэд Ричардс, вице-президент фирмы по планированию и стилю.

Harley-Davidson Motor Company основана в 1903 году, в настоящее время базируется в городе Милуоки (штат Висконсин). Кроме мотоциклов, она выпускает мебель, посуду, одежду и обувь.