В Москве автомобиль после ДТП влетел в пешеходов и попал на видео

В московском районе Люблино автомобиль попал в ДТП, после чего вылетел на тротуар и сбил прохожих. Авария попала на видео, его опубликовал Telegram-канал «Дептранс Оперативно».

В департаменте транспорта уточнили, что пострадали три человека. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на тротуар и врезается в пешеходов, ожидающих зеленый сигнал светофора.

Авария произошла на Краснодарской улице 20/1. После аварии были заняты правые полосы на улицах Краснодарская и Краснодонская, на данный момент движение восстановлено.

20 июля в Люблино произошла авария с пассажирским автобусом, который протаранил остановку на Ставропольской улице, пострадали три человека. Согласно записи, ожидавшие транспорт люди успели отскочить. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, перед выходом на рейс водитель прошла все медицинские проверки и была допущена к работе.