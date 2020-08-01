14 человек пострадали в ДТП с автобусом в Севастополе

В Севастополе 14 человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса. Как сообщили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, пациентов с тяжелыми травмами среди пострадавших нет.

В севастопольском управлении МВД России отметили, что среди тех, кому понадобилась помощь врачей, восемь взрослых и шестеро детей. Подробности аварии выясняются.

31 июля в Крыму на трассе «Таврида» автобус с пассажирами врезался в ехавший перед ним КамАЗ с прицепом. В автокатастрофе погибли девять человек. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса уснул за рулем. Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора перевозки. Возбуждено два уголовных дела.