Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора перевозки микроавтобусом Mercedes Sprinter, который попал в ДТП с грузовиком в Крыму. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что правоохранители получили доказательства нарушения организатором правил безопасности, которые привели к трагедии. Его задержали в порядке статьи 91 УПК России. Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Ранее стало известно, что число жертв ДТП увеличилось до девяти человек. Авария произошла в районе села Русаковка в Белогорском районе Крыма на дороге «Таврида». По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший перед ним КамАЗ с прицепом. Были госпитализированы десять человек. На кадрах с места аварии видно, что пострадала передняя часть микроавтобуса, некоторые кресла деформировались либо почти сложились пополам. Место водителя и приборная панель разрушены практически полностью.

По данным «Интерфакса», водитель маршрутки занимался частным извозом, его транспорт зарегистрирован в Краснодаре. Возбуждено два уголовных дела — по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») и по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), пишет ТАСС.