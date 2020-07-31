Появились первые кадры с места ДТП в Крыму с восемью погибшими

Появились первые кадры с места смертельного ДТП в Крыму, в котором погибли восемь человек. Фотографии опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что пострадала передняя часть микроавтобуса, некоторые кресла деформировались либо почти сложились пополам. Место водителя и приборная панель разрушены практически полностью.

Смертельная авария произошла в районе села Русаковска в Белогорском районе Крыма на дороге «Таврида», погибли восемь человек. В МЧС РИА Новости сообщили, что госпитализированы десять человек, состояние четырех из них тяжелое. В администрации Белогорского района «Интерфаксу» уточнили, что среди пострадавших нет детей, но есть беременная. Всего в микроавтобусе было 18 человек.

По данным МЧС, микроавтобус ехал из Белогорска в Симферополь, всего в нем было 15 человек. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter врезался в ехавший перед ним «КамАЗ» с прицепом. Источник «Интерфакса» рассказал, что водитель маршрутки занимался частным извозом, его транспорт зарегистрирован в Краснодаре.