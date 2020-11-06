В Москве произошло ДТП с машиной вице-премьера

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с машиной вице-премьера. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как стало известно каналу, автомобиль принадлежит заместителю председателя правительства России Алексею Оверчуку. Отмечается, что в момент ДТП он находился в машине вместе с водителем. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель отечественного автомобиля, выехавший на разделительную полосу, по которой двигался Оверчук.

В результате пострадали три человека. По информации Telegram-канала Mash, пострадали два человека. На данный момент их осматривают медики, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

Оверчук занимает должность заместителя председателя правительства России с 21 января 2020 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.