Российским водителям разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Российским водителям во всех регионах с 1 ноября разрешено оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Об этом сообщает РИА Новости.

Для оформления документа без вызова ГИБДД необходимо воспользоваться приложением «Помощник ОСАГО». Данный вид извещения водители могут оформить, если в аварии участвовали только два автомобиля, никто не пострадал и не нанесен ущерб третьим лицам. Участники ДТП также должны нарисовать схему аварии и сделать соответствующие фотографии.

Автомобилисты в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а также в Татарстане в качестве эксперимента получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП еще в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что в России введут штрафы за мытье машины на улице и парковку на газоне. За проезд по газону и парковку на нем российских водителей собрались штрафовать на сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. Мойка машины в неположенном месте и «автохлам» на улице может обойтись в 1-3 тысячи.