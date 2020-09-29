Российских водителей предупредили о новых штрафах

Разработанные в МВД поправки к правилам дорожного движения (ПДД) дают обоснования для введения новых штрафов для водителей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Новые нормы позволят дорожным инспекторам штрафовать автомобилистов по статье 12.5 КоАП («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Минимальная сумма взыскания составит 500 рублей.

В проекте постановления вносятся изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства. В частности, предлагается наказывать за летнюю резину зимой и за шипованную — летом, за отключение штатного очистителя фар, за нештатные ксеноновые лампы, за «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления» и за «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».

Проект будет находиться на стадии публичного обсуждения до 16 октября. Постановление вступит в силу 1 июня 2021 года.

Ранее россиянам назвали пять важных изменений в ПДД. Среди них — исчезновение возможности стоянки и остановки на «островке безопасности», смягчение требований к тонировке, использование любых медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадут в отдельную категорию участников дорожного движения. Детям до семи лет разрешат использовать их на тротуарах и в пешеходных зонах.