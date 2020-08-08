Российских автомобилистов предупредили о грядущих переменах

Российских автомобилистов ждут важные перемены уже этой осенью. Об этом сообщает издание Autonews.

Новые правила коснутся прежде всего стоимости ОСАГО. Границы тарифного коридора значительно расширятся: минимальная цена составит 2471 рубль, а максимальная — 5436 рублей. Автолюбители также смогут получить индивидуальный тариф, рассчитанный на основе ряда персональных факторов, например наличие грубых нарушений ПДД, возраст транспортного средства и семейное положение.

С осени будет возобновлена процедура техосмотра, проведение которой было приостановлено из-за эпидемии коронавируса. Согласно обновленным правилам, водителями придется предоставлять фотографии въезда в пункт техосмотра и выезда из него. Также будут сверяться координаты автомобиля и координаты пункта ТО.

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» сотрудники ДПС получат различную новую аппаратуру для качественной оценки автомобилей и дорожного полотна. В частности, для контроля выхлопов дизельных двигателей инспекторов снарядят дымомерами.

Изменения будут внесены и в документы ПТС и СТС, так в них будут занесены дополнительные данные. Также летние тарифы на платных дорогах будут продлены до 31 октября, так как в России изменились временные рамки сезона отпусков из-за пандемии коронавируса.

Ранее Банк России сообщил о хитростях, на которые идут страховщики при оформлении ОСАГО. В ЦБ выяснили, что некоторые страховые компании нарушают право владельцев транспортных средств на приобретение полиса. Чтобы формально соблюсти требования закона, страховщики не отказывают водителям, а направляют их для осмотра транспортного средства в другое подразделение. Там искусственно создаются очереди, затягиваются сроки.