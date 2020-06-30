Стало известно о хитрости страховщиков при оформлении ОСАГО

Банк России узнал о хитростях, на которые идут страховщики при оформлении ОСАГО. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ выяснили, что некоторые страховые компании нарушают право владельцев транспортных средств на приобретение полиса. Чтобы формально соблюсти требования закона, страховщики не отказывают водителям, а направляют их для осмотра транспортного средства в другое подразделение. Там искусственно создаются очереди, затягиваются сроки.

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Кроме того, в регуляторе выяснили, что некоторые страховщики вынуждают потерпевшего заключать трехсторонний договор со станцией технического обслуживания и страховой организацией, условия которого отличаются от определенных законом. Например, в договоре не указываются сроки проведения ремонта или есть возможность внести дополнительную информацию без согласования с владельцем транспортного средства.

Внимание Банка России также привлекли ситуации, когда страховые компании включают в бланк направления на ремонт пункты о согласии потерпевшего на использование б/у и восстановленных деталей или же пункт об увеличении сроков ремонта. Еще одним выявленным нарушением оказалось возложение оплаты независимой экспертизы или осмотра поврежденного транспортного средства на потерпевших в ДТП.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества с ОСАГО. Злоумышленники продают автовладельцам фальшивые полисы ниже их реальной стоимости. При продаже они предупреждают, что в случае ДТП страховой выплаты по такому документу не последует. По замыслу авторов идеи, «муляжи» должны вводить в заблуждение сотрудников полиции.

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