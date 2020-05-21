Мошенники нашли новый способ обмануть россиян с ОСАГО. Злоумышленники стали продавать автовладельцам фальшивые полисы ниже их реальной стоимости, пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков, заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова.

Материалы по теме Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

По словам эксперта, подобная схема стала популярна в период самоизоляции, объявления о продаже полисов мошенники размещают в интернете. Оформить ОСАГО предлагается с большой скидкой, однако продавцы предупреждают, что в случае ДТП страховой выплаты по такому документу не последует. По замыслу авторов идеи, такие «муляжи» должны просто вводить в заблуждение сотрудников дорожной полиции.

До пандемии коронавируса самой распространенной схемой обмана россиян с ОСАГО были услуги посредников. Злоумышленники предлагали своим жертвам оперативно оформить удаленную покупку полиса за половину цены. Скидка образовывалась за счет того, что посредник вносил искаженные данные о мощности автомобиля, региональном коэффициенте и коэффициенте возраст-стаж. «При оформлении выплаты после ДТП ложь страхователя оказывается очевидной для страховщика. По закону он имеет право отказать в страховом возмещении держателю "выгодного", но фальшивого полиса ОСАГО», — пояснил Ефремов.

Однако, по его словам, обе мошеннические схемы похожи в том, что в случае возникновения ущерба по вине водителя виновник аварии будет вынужден за свой счет компенсировать убытки пострадавшей стороне в полном объеме.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!