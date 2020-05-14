Депутат предложил давать скидку на ОСАГО потерявшим из-за коронавируса работу

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять скидку на полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для россиян, потерявших работу из-за коронавируса. Об этом сообщает RT.

Парламентарий направил письмо с соответствующей просьбой главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсу.

Сухарев отмечает, что ОСАГО является обязательным платежом. По его мнению, 50-процентная скидка для граждан, которые официально получили статус безработных, может стать одной из дополнительных мер поддержки.

13 мая стало известно, что в России на фоне пандемии коронавируса с начала апреля 2020 года взлетело число безработных. В стране фактически оказался незанятым каждый десятый трудоспособный россиянин, заявил президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. По его данным, на начало апреля число зарегистрированных безработных в России составляло 800 тысяч человек. Однако при оценке по методике Международной организации труда (учитывает не только зарегистрированных безработных, но и всех фактически незанятых) их количество составило более 4,5 миллиона человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число безработных в стране достигает 1,4 миллиона человек (в два раза выше уровня начала апреля). Он назвал ситуацию непростой и требующей комплексных мер поддержки.

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