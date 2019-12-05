Агрессивных водителей захотели наказать с помощью ОСАГО

Идею использовать при расчете стоимости ОСАГО дополнительный коэффициент, который отражает степень агрессивности водителя на дороге, поддержали в ГИБДД. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимира Кузина.
Он привел данные, согласно которым с января по октябрь в России произошло 132 тысячи аварий (на 3 процента меньше, чем за тот же период 2018 года). Число погибших в ДТП составило 13,5 тысячи (на 9,4 процента меньше, чем в 2018-м). В ГИБДД утверждают, что в 85 процентах случаев причиной аварий становится нарушение правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что группа депутатов внесла на рассмотрение поправки в закон об ОСАГО, в частности, предлагая увязать стиль вождения со стоимостью полиса с помощью дополнительного коэффициента. Так, при расчете цены ОСАГО страховщики будут учитывать грубые нарушения правил дорожного движения, допущенные водителями.
Летом 2019 года Минфин предлагал изменить закон об ОСАГО и при расчете стоимости полиса учитывать аккуратность езды и навыки вождения, частоту и длительность использования машины, а также наличие нарушений в течение года перед заключением договора.