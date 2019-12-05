В Госдуме опровергли повышение тарифов ОСАГО на 30 процентов

Тарифы ОСАГО в России не вырастут на 30 процентов, однако возможна их индексация на уровень инфляции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Аксаков назвал информацию о повышении тарифов «вбросом». Он не исключил, что появление такой информации может быть связано с проходящим 5 декабря в Госдуме парламентскими слушаниями по ОСАГО.

Ранее газета «Известия» сообщила, что стоимость полиса ОСАГО может вырасти почти на треть в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. На данный момент там рассматривается законопроект, который предусматривает введение повышающих коэффициентов для водителей. Согласно документу, их можно будет получить за превышение скорости более чем на 60 километров в час, вождение в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной и проезд на красный.

В частности, депутаты обсуждают отмену коэффициента мощности двигателя — это расширит тарифный коридор на 30 процентов вверх и вниз. Сильнее всего это будет заметно в регионах, где проживает миллион жителей и более. Отмечается, что подобные изменения содержались в аналогичном законопроекте Минфина, который был отклонен в октябре.

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