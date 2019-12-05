Россиян предупредили о возможном подорожании ОСАГО почти на треть

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти почти на треть в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

Как сообщает издание, на данный момент в Госдуме рассматривается законопроект, который предусматривает введение повышающих коэффициентов для водителей. Согласно документу, их можно будет получить, например, за превышение скорости более чем на 60 километров в час, вождение в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной и проезд на красный свет. Сохранение коэффициента предусматривается за регион регистрации водителя.

В частности, депутаты обсуждают отмену коэффициента мощности двигателя, что расширит тарифный коридор на 30 процентов вверх и вниз. Сильнее всего это будет заметно в регионах, где проживает миллион жителей и более, отмечает издание. Так, в Подмосковье и Санкт-Петербурге базовая ставка ОСАГО умножится на 1,7 и 1,8 соответственно, а в Москве, Перми, Челябинске и Казани — в два раза.

Отмечается, что подобные изменения содержались в аналогичном законопроекте Минфина, который был отклонен в октябре.

С 1 октября 2019 года предельные выплаты по ОСАГО при аварии, оформленной без участия сотрудников ГИБДД, увеличились со 100 до 400 тысяч рублей. Получить максимальную выплату можно, если в аварию попали только два автомобиля, у обоих автовладельцев есть полис ОСАГО, в результате ДТП никто не пострадал и не было повреждено никакое другое имущество.

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