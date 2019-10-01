В России выросли максимальные выплаты при ДТП

В России с 1 октября 2019 года предельные выплаты по ОСАГО при аварии, оформленной без участия сотрудников ГИБДД, увеличились со 100 до 400 тысяч рублей.

Получить максимальную выплату можно, если в аварию попали только два автомобиля, у обоих автовладельцев есть полис ОСАГО, в результате ДТП никто не пострадал и не было повреждено никакое другое имущество.

Ранее в пилотном режиме система максимальных страховых выплат при оформлении европротокола действовала только в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В сентябре в силу вступили поправки к закону об ОСАГО, согласно которым автомобилисты могут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг и удаленно получать результаты рассмотрения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!