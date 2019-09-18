Россиян захотели дважды наказывать за нарушения ПДД

Страховые компании смогут повышать стоимость полиса ОСАГО для автомобилистов, которые нарушают правила дорожного движения. При это россияне по-прежнему должны будут оплачивать штрафы за нарушения. Об этом сообщают «Известия».

В соответствии с законопроектом Министерства финансов, страховщики будут сами решать, учитывать ли нарушения ПДД конкретного водителя при расчете стоимости полиса. Цену на ОСАГО могут поднять за проезд на красный, превышение скорости болеем чем на 60 километров в час, выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде.

Страховые компании будут самостоятельно рассчитывать значение индивидуальной базовой ставки в зависимости от нарушения. В законопроекте не обговорены скидки для добросовестных водителей.

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что законопроект противоречит Конституции, поскольку предусматривает двойное наказание за одно и то же правонарушение: водитель будет обязан заплатить штраф, а затем купить страховку по более высокой цене. Он заявил, что эти изменения «серьезно ухудшат демократические свободы людей».

Представители российского «Движения автомобилистов» убеждены, что страховые компании отнюдь не стремятся снизить аварийность, а лишь хотят больше заработать. Также эксперты опасаются, что ужесточение правил расчета стоимости полиса приведет к тому, что водители станут отказываться от покупки ОСАГО.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали законопроект. По мнению страховщиков, такие меры будут экономическим стимулом для водителей и снизят уровень нарушений ПДД, а также позволят сделать стоимость полиса более справедливой: неаккуратные автомобилисты будут платить больше, осторожные — меньше.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!