Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.

Как отметил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до двух миллионов рублей не сможет не сказаться на тарифах. «Прирост будет незначительным, но заметным», — сказал эксперт.

Проект поправок к закону об ОСАГО, подготовленный Минфином, правительство рассмотрит 11 июля. Помимо увеличения выплат по ущербу жизни и здоровью с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей он предполагает отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса (сейчас он может увеличить цену до 2,1 раза).

В дальнейшем предполагается отменить и коэффициент мощности автомобиля (из-за него стоимость полиса может колебаться в 1,6 раза). Отмену коэффициентов страховщикам хотят компенсировать расширением тарифного коридора сначала на 40 процентов, затем на 30 процентов. Сейчас тарифный коридор установлен ЦБ на уровне 2746–4942 рублей).

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Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что при существенном росте тарифов министерство откажется от либерализации ОСАГО. «Мы же не можем людям сказать, что мы идем к либерализации для того, чтобы страховые компании больше зарабатывали», — заявил он.

Моисеев добавил, что люди уже платят по ОСАГО, как правило, больше, чем следует. Это объясняется тем, что компании не могут индивидуализировать тариф — 85 процентов водителей переплачивают за обязательный полис по вине остальных аварийных водителей.

Представители страховых компаний в свою очередь заверили, что планируют поднимать тарифы только для проблемных водителей. Глава «РЕСО-Гарантии» Дмитрий Раковщик успокоил, что, если бы было желание максимально увеличить тариф, крупнейшие страховщики уже сейчас бы установили во всех регионов тарифы по верхней планке.

В мае в Москве полисы ОСАГО существенно подорожали сразу у нескольких страховщиков. Как сообщалось, таким образом компании хотели компенсировать свои убытки в регионах.

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