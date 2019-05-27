Москвичей заставят доплатить за убытки регионов по ОСАГО

В Москве полисы ОСАГО существенно подорожали сразу у нескольких страховщиков. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Как отмечает издание, за счет платежеспособных клиентов страховые компании хотят компенсировать убытки в регионах.

В мае «Альфастрахование» и «Ингосстрах» повысили ставки для населения на 14 процентов, до 4118 рублей. Тарифы также поднял «Росгосстрах» — на 11 процентов. Эти компании занимают первое, второе и четвертое места соответственно по сборам ОСАГО. При этом до этого момента средняя стоимость ОСАГО уменьшилась на 5,62 процента. Например, с января по апрель она составляла 5219 рублей, что на 311 рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Как пояснил директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Денис Макаров, из-за увеличения стоимости запчастей растет средняя выплата по ОСАГО как в Москве, так и в других регионах. Это снижает рентабельность бизнеса. В «Росгосстрахе» удорожание полисов в Москве связали с убыточностью ОСАГО и действиями других страховщиков.

Москва является одним из самых прибыльных регионов по ОСАГО, сказала директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. По ее словам, удорожание полисов в Москве «является в некотором смысле мерой экстренного реагирования в ответ на рост убыточности со стороны компаний». За счет московских автомобилистов страховщики пытаются получить дополнительную прибыль.

В то же время директор группы финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин счел необоснованным изменение ставок только в Москве. По его словам, она никогда не относилась к территориям с высокой убыточностью. Согласно статистическим данным, Москва по итогам 2018 года по убыточности по ОСАГО была на 41 месте из 86 регионов. По словам управляющего директора отдела страховых и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Алексея Янина, на долю Москву приходится четверть сборов ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в 2018 года средняя выплата по ОСАГО при обращении страхователей в суд выросла на 21 процент. Средний размер выплаты составил 120,1 тысячи рублей. Количество решений в пользу истцов снизилось на 20 процентов.

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