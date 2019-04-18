КАСКО решили объединить с ОСАГО

Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО. Как сообщает «Коммерсанть», об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Ялтинского форума.

При этом Моисеев уточнил, что процесс объединения займет много времени, поскольку надо будет решить ряд юридических вопросов. По его расчетам, новый продукт выйдет на рынок страхования не ранее 2020 года.

Ранее эту инициативу озвучил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ходе выступления в Госдуме. Новый полис, по его словам, будет стоить дешевле.

В начале года «Альфастрахование», крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов, изменил базовые ставки тарифов. С начала года страховщик менял ставки тарифов уже четыре раза. Ставки поднялись в 68 регионах и населенных пунктах, а понизились — в 47, где проживает основная часть автомобилистов.

По сравнению со ставками, установленными 9 января, максимальное увеличение составило 33 процента. Повышение тарифов в «Альфастраховании» объяснили резким ростом убыточности.

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