Банк России захотел вчетверо поднять лимиты по ОСАГО

Банк России поддержал инициативу Минфина поднять лимит выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как сообщили в ЦБ, это, безусловно, скажется на стоимости полиса. «Но пока говорить что-либо об изменении тарифа преждевременно, поскольку потребуется провести соответствующее расчеты», — уточнили в пресс-службе. По оценке Российского союза автостраховщиков, средняя цена ОСАГО вырастет на 10-11 процентов.

Если предложение примут, лимиты выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО и в рамках обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) сравняются. По текущим нормам при гибели пассажира, например, в самолете или поезде родственники могут рассчитывать на компенсацию в два миллиона рублей, а в такси — 500 тысяч рублей.

9 января по указанию Центробанка тарифный коридор для ОСАГО увеличился на 20 процентов вверх и вниз. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц достигла 2746 рублей, верхняя граница выросла до 4942 рублей. Ранее ставки варьировали от 3432 до 4118 рублей. Страховщики вправе сами выбирать ставки в рамках этого диапазона.

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