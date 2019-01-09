В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО

9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20 процентов вверх и вниз. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц устанавливается в размере 2746 рублей, верхняя граница повышается до 4942 рубля. Ранее ставки находились в диапазоне от 3432 до 4118 рублей.
Помимо этого новые правила предусматривают разделение водителей на 58 категорий в зависимости от стажа и возраста. Раньше таких категорий было четыре. Страховка подорожает для молодых водителей с небольшим стажем, а также для полисов типа «мультидрайв» — с неограниченным числом допущенных к управлению водителей. Повышающий коэффициент для этих категорий составит 1,87.
В то же время начинают действовать льготы для опытных автолюбителей. Так, водители старше 59 лет со стажем более шести лет смогут оформить полис со скидкой в размере семи процентов.
Также изменится система предоставления скидок за безаварийную езду и надбавок за аварии. Соответствующий коэффициент будет присваиваться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет.
По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), в результате реформы средняя цена полиса увеличится примерно на пять процентов.
Как отмечает Центробанк, новые тарифы «направлены на повышение доступности страховых полисов и переход к системе, где каждый водитель платит сам за себя, а тариф является справедливым и индивидуальным для каждого автолюбителя». Это нововведение — первый этап реформы ОСАГО.