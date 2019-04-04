В России изменились тарифы ОСАГО

«Альфастрахование», крупнейший страховщик ОСАГО по размеру сборов, изменил базовые ставки тарифов, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как сообщил руководитель управления методологии обязательных видов «Альфастрахования» Денис Макаров, с начала года страховщик менял ставки тарифов уже четыре раза. Выросли они в 68 регионах и населенных пунктах, а понизились — в 47. По словам Макарова, в последних проживает основная часть автомобилистов.

По сравнению со ставками, установленными 9 января, максимальный рост действующих ставок составил 33 процента. Повышение тарифов в «Альфастраховании» объясняют резким увеличением убыточности.

Новые ставки также появились у других крупных страховщиков — в «Ингосстрахе» и «РЕСО-гарантии». Как сильно они изменились, пока неизвестно.

В январе в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Так, тарифный коридор расширился на 20 процентов вверх и вниз. Минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц установлена в размере 2746 рублей, верхняя граница повышена до 4942 рублей. Ранее ставки находились в диапазоне от 3432 до 4118 рублей.

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