Российские водители стали получать больше денег от страховых компаний

Средняя выплата по ОСАГО при обращении страхователей в суд в 2018 году выросла на 21 процент. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Средний размер выплаты по решению суда составил 120,1 тысячи рублей. Количество решений в пользу истцов снизилось на 20 процентов по сравнению с 2017 годом — до 283 тысяч.

Таким образом, общая сумма взысканных по суду выплат осталась примерно на прежнем уровне — 34 миллиарда рублей (против 35 миллиардов годом ранее).

Также увеличились нестраховые выплаты ответчиков — компенсации судебных издержек, пени и неустойки — до 55 процентов от общей суммы выплат (против 53 процентов в 2017 году). Средний размер штрафа для страховщиков по решению суда вырос с 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

По мнению главы РСА Игоря Юргенса, снижение числа судебных решений явилось следствием сокращения количества судебных разбирательств из-за перехода с 2017 года на натуральное возмещение убытков по выбору застрахованного.

С января в России изменились тарифы ОСАГО. Коридор базового тарифа для легковых автомобилей теперь составляет от 2746 до 4942 рублей вместо прежних 3432-4118 рублей.

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