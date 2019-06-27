Стиль вождения россиян захотели оценить

В России появится сервис оценки качества и стиля вождения автомобиля, с помощью которого будет рассчитываться стоимость страхового полиса ОСАГО и КАСКО. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

По данным агентства, с помощью сервиса страховые компании смогут относить водителей к определенным группам риска. Чтобы оценить стиль вождения, сервис будет использовать данные операторов телематических и сервисных платформ, информационной системы ГИБДД, интеллектуальных транспортных систем и ЭРА-ГЛОНАСС.

В сервисе будут собраны статистические данные о ДТП, нарушениях ПДД, вызовах техпомощи или спасательных служб. Кроме того, он также включит в себя аналитическую информацию о качестве вождения, которую можно получить через бортовые устройства автомобиля по идентификационным данным (VIN или госномер).

«Не секрет, что индивидуальный стиль вождения есть у всех. Кому-то комфортно соблюдать правила, не превышать скорость. Однако существуют водители, которые предпочитают ехать 79 километров в час при разрешенной скорости в 60. К сожалению, пока таких большинство», — рассказал представитель рабочей группы Ярослав Федосеев.

Работу сервиса планируется запустить в 2021 году.

Ранее в мае сообщалось, что в России запустят сервис выявления дорог с повышенным риском возникновения ДТП. Уточняется, что аварийно опасным принято считать участок дороги, на котором за год произошло более пяти аварий, а в результате погибли или ранены люди. Сервис поможет «предугадать появление ДТП и предотвратить его в будущем».

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