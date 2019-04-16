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В России захотели сделать перекрестки платными

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В 2020 году планируется ввести плату для автомобилистов за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы. Такой эксперимент может помочь решить проблему пробок в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную технологическую инициативу «Автонет».

По данным издания, благодаря платному проезду на перекрестках автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты, что поспособствует уменьшению трафика в узких местах дороги на 10-20 процентов. Примерно 10 процентов автомобилистов выберут «альтернативный путь», что позволит заплатившим за проезд ради экономии времени водителям сократить время поездки, заявил представитель организации.

В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Ранее заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин заявил, что ведомство планирует отменить льготу на оплату штрафов в 50 процентов для тех, кто часто превышает скорость. Он отметил, что сумма взыскания для таких водителей должна быть увеличена. Также Понарьин предложил кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 километров в час до трех тысяч рублей.

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