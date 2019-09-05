Утверждены правила оформления ДТП со смартфона

Правительство утвердило все элементы системы оформления ДТП через мобильное приложение, которое позволит дистанционно передавать информацию о происшествии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Сервис под названием «Помощник ОСАГО» заработает в ноябре в четырех российских регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Водители смогут оформить аварию по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и заполнения бумажных документов. Заявку надо будет подавать через электронное извещение в мобильном приложении, интегрированном с «Госуслугами». На ее заполнение уйдет 10-15 минут.

Чтобы пользоваться функцией, надо зарегистрироваться на портале госуслуг и установить приложение на гаджет. При этом приложение должно быть у обоих водителей — участников аварии. Во время оформления электронного извещения от обоих потребуется заполнить форму в своем смартфоне и прикрепить фотографии. Если у сторон возникнут разногласия по обстоятельствам инцидента, придется оформлять бумажное извещение.

Формально функция отправки электронного извещения о ДТП страховой компании появилась 1 сентября, но к этому времени приложение еще не было готово и не было необходимых нормативных документов, которые сейчас утвердил кабмин.

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