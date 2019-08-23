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В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев

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Минтранс подготовил проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД) с учетом распространения электроскутеров, сегвеев, моноколес и прочих новых видов транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова.

Он также отметил, что Министерство внутренних дел до конца текущего года намерено «завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих электромеханические транспортные средства».

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил предложение об изменении ПДД из-за новых видов транспорта главе Минтранса Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД Михаилу Черникову. В документе он указал на то, что в последнее время горожане и сотрудники компаний начали передвигаться на электробайках, моноколесах, гироскутерах и сегвеях. При этом передвижение на них до сих пор никак не регулируется, а в случае ДТП виноватым становится водитель автомобиля.

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