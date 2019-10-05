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Стали известны детали новых поправок в ПДД в России

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В России в правила дорожного движения могут внести поправки, которые предусматривают введение нового термина — «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Речь идет о гироскутерах, электросамокатах и моноколесах. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил «Коммерсанту» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

По его словам, к СИМ также планируют отнести сигвеи, традиционные самокаты, ролики и скейтборды. Передвигающиеся на СИМ горожане должны будут ездить по велодорожкам, а если их нет — по тротуарам, не превышая скорость в 20 километров в час. При отсутствии и дорожки, и тротуара райдерам будет разрешено выезжать на проезжую часть — в этом случае они должны будут держаться как можно правее, как велосипедисты.

Какое наказание ждет нарушителей новых правил, Митрошин не уточнил. При этом он отметил, что пока окончательная позиция по проекту поправок не достигнута, и в данный момент он все еще находится на стадии обсуждения.

По данным «Коммерсанта», Госавтоинспекция также планирует провести общественные слушания по этой теме.

О том, что Минтранс совместно с ГИБДД готовит поправки в ПДД, стало известно в августе. Отмечалось, что их необходимость вызвана появлением в российских городах большого числа новых транспортных средств, движение которых никак не регулируется.

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Предыстория: В России разработают ПДД для электробайков и сегвеев
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