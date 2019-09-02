Российский батюшка разогнался на электросамокате до скорости автомобилей

В Смоленске мужчина в рясе на высокой скорости проехал по трассе на электросамокате. Поездка священнослужителя попала на видео, очевидец опубликовал его в местной группе во «ВКонтакте».

По мнению автора поста, скорость батюшки на электросамокате могла достигать 80 километров в час. «Мы сегодня на Кирова его видели, промчался как вжик, я даже и не понял что это попадая», — написал в комментариях к записи Иван Рафф (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов заявили, что правила дорожного движения (ПДД) нуждаются в изменении из-за ставших популярными таких новых видов транспорта, как электросамокаты и гироскутеры. Председатель комитета Ярослав Нилов указал на то, что в последнее время горожане и сотрудники компаний начали передвигаться на электробайках, моноколесах, гироскутерах и сегвеях. При этом передвижение на них до сих пор никак не регулируется, а в случае ДТП виноватым становится водитель автомобиля.

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