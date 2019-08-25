Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие. Его слова после освящения храма Державной иконы Божией Матери в Чертаново приводит РИА Новости.
«Движение пацифизм полностью исключало возможность вооруженного сопротивления народа, даже в случае агрессии. Многие, кто учил действовать таким образом людей, отсылали их к словам Господа об ударе в правую щеку. Если ограничиться только этими словами, то из этого прямого толкования слов Спасителя могут проистекать неверные выводы», — сказал патриарх. Он добавил, что не нужно отвечать злом на зло, однако нельзя ему и подчиняться.
По словам патриарха, меньше всего люди готовы ответить на зло так, как учит апостол Павел: «если злословят нас – благословляем, если гонят нас – мы терпим». При этом несогласие со злом и есть главное противление. «Если не найдется никого, кто на зло ответит добром, зло будет торжествовать в роде человеческом и нет никакой надежды на спасение», — подчеркнул глава РПЦ.
В июле Кирилл говорил, что развитие цифровых технологий может представлять опасность для свободы человека. По его словам, человек может не заметить, как утратит свободу своей личности, слепо положившись на технологии.