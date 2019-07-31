Патриарх увидел новую угрозу в цифровых технологиях

Развитие цифровых технологий может представлять опасность для свободы человека. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с учеными Всероссийского НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове, сообщает «Интерфакс».

«Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем опасности в первую очередь свою свободу», — сказал глава РПЦ.

По его словам, человек может не заметить, как утратит свободу своей личности, слепо положившись на технологии. «Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта. Человек может даже не замечать, что его свобода ограничена, а свобода будет ограничиваться», — уточнил он.

Ранее патриарх неоднократно высказывал опасения относительно гаджетов и современной техники. В январе он говорил, что электронные устройства демонстрируют пришествие Антихриста и могут стать средством контроля информации из одной точки. В августе 2018 года глава РПЦ предупреждал, что девайсы могут использоваться для тотальной слежки за людьми. В самой Церкви технологиями серьезно обеспокоились, когда стало известно о предстоящей замене бумажных паспортов на электронные.

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