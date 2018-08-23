Патриарх Кирилл испугался гаджетов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил россиян об опасности гаджетов, которые, по его мнению могут использоваться для тотальной слежки за людьми, сообщает «Интерфакс».

«Ученые предупреждают, что это небезобидная вещь: через этот приборчик легко отслеживать вашу жизнь. Но разве кого-то это остановило от болтовни, от того, чтобы высылать в пространство (интернета) Бог знает что, полностью раскрывая самого себя?» — сказал глава РПЦ, выступая на III Международном православном молодежном форуме.

По его словам, в интернете многие люди рассказывают очень личные вещи, которые раньше можно было услышать только на исповеди. Он отметил, что «через создание ценностей, которые удобны и приятны, очень легко создать систему управлять массами».

Патриарх добавил, что не призывает отказаться от использования интернета, но посоветовал быть сдержаннее. В конце своей речи он задался вопросом: «Куда все это идет? Кто это использует?».

В начале августа стало известно о возбуждении уголовного дела об экстремизме в отношении жителя Барнаула, который опубликовал своих соцсетях мем с изображением патриарха Кирилла. Месяцем ранее в том же Барнауле было возбуждено аналогичное уголовное дело. Тогда 23-летнюю Марию Мотузную обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов во «ВКонтакте».

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